شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل من المتظاهرين و18جريحا من بينهم عناصر من القوات الأمنية جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك قتيلا من المتظاهرين و18جريحا من بينهم عناصر من القوات الأمنية فى ذى قار جنوب العراق.

وفى وقت سابق اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الأرقام بشأن قوات "ناتو" الإضافية فى العراق ليست دقيقة، وذلك تعقيبًا على إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف قرر توسيع مهماته فى العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى أن قوات "ناتو" تختص بتدريب القوات العراقية والأرقام بشأن عددها الإضافية ليست دقيقة، موضحًا أن الحديث عن وصول قوات إضافية أمر سابق لأوانه، وأن التحالف الدولى له مهمة قتالية تتعلق بالطيران فقط.