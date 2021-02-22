شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الكويتية غلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وسمحت الحكومة الكويتية بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية مع مرافقيهم.

وفى وقت سابق قال نواب فى الكويت اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار (16.53 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.