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الحكومة الكويتية تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الكويتية غلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن، بسبب انتشار فيروس ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وسمحت الحكومة الكويتية بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية مع مرافقيهم.

وفى وقت سابق قال نواب فى الكويت اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار (16.53 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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