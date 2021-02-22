شكرا لقرائتكم خبر عن مناورة عسكرية لبنانية -أمريكية مشتركة في مجال مداهمة السفن المحتجزة من إرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من القوات المسلحة اللبنانية، بالاشتراك مع فريق تدريب عسكري أمريكي، مناورة عسكرية في مجال اعتراض ومداهمة السفن المحتجزة من قبل عناصر إرهابية.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات البحرية والجوية وفوج مغاوير البحر (القوات الخاصة البحرية) اشتركت مع فريق تدريب أمريكي في تنفيذ تمرين قتالي بحضور عدد من ضباط الجيشين اللبناني والأمريكي.

وأضاف البيان أن التمرين القتالي المشترك جاء ليحاكي فرضية قتالية في مجالات المداهمة والتفتيش، بحرا وجوا، لسفن محتجزة من قبل إرهابيين واعتراض سفن وتفتيشها وفرض السيطرة عليها.