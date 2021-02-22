شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبناني: الدعم العسكري الفرنسي يعكس الثقة في أداء القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الدعم الذي تقدمه فرنسا إلى القوات المسلحة اللبنانية لتطوير قدراتها عتادا وتدريبا، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة من الجيوش الصديقة، تعكس التقدير والثقة في أداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال لقاء مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو ووفد عسكري فرنسي حيث جرى توقيع 3 مشاريع

للتعاون في مجالات القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك.

وقال العماد عون: "إن المشروعات التي تم توقيعها سيكون لها انعكاسات إيجابية لتطوير مستوى العسكريين اللبنانيين في مجالات عديدة".. معربا عن تقديره لفرنسا على الدعم والثقة لتطوير القدرات الميدانية للجيش اللبناني، ومشددا على أن القوات المسلحة ستظل حامية للاستقرار ومحط ثقة الجميع.