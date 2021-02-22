شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه باستمرار «التعليم عن بعد» بمعهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي، والمسجد النبوي حتى نهاية العام الدراسي. وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة طلاب العلم بمعهد الحرمين، وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف الرئيس العام أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حريصة على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – إلى جميع الجهات المسؤولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة.

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