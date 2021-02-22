إلقاء القبض على سعودي يقود عكس السير وحاول دهس رجل أمن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان نشر عبر موقع "سناب الاخلية"، اليوم الإثنين أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قائد مركبة، وتبين أنه مواطن ثلاثيني".

وأضاف أن "المواطن كان يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير في أحد الشوارع غرب الرياض والقيادة بشكل متهور، ما دفع رجل أمن لمحاولة استيقافه، لكنه تعرض لمحاولة دهس من قبل المتهم".

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على ممارس التفحيط، حيث يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال (ما يعادل 5,333 دولارا)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.