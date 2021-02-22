حالة الطقس غدا الثلاثاء بمصر... أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن تقرير للهيئة أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد هذه الأيام، سوف تبلغ ذروتها غدا نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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وبحسب تقرير الأرصاد فإن المنخفض يتزامن مع منخفض جوي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن زيادة الضغط الجوي نسبيا على السعودية، يدفع رطوبة البحر الأحمر تجاه السواحل المصرية.

وتوقع التقرير سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، تصبح رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على وسط شبه جزيرة سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

وعلى بعض مناطق شمال الوجه البحري أيضا، قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، تصبح رعدية أحيانا على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء.