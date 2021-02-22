الجزائر.. بوقادوم يعلق على إحياء الذكرى الثانية للحراك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد بوقادوم في حوار أجرته معه "فرانس 24" أن التظاهر حق دستوري، مقنن في الدستور.

واستدرك وزير الخارجية الجزائري بالقول "لكن في ظرف الجائحة هناك إجراءات خاصة ليس فقط في الجزائر ولكن في العديد من الدول المتقدمة والديمقراطية".

وشدد بوقادوم على أن الجزائر حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الجائحة، مضيفا "علينا أن نستمر في حماية المواطنين، حماية صحية وهذا لا يمس حق التظاهر".

يأتي ذلك فيما تشهد العاصمة الجزائر وضواحيها استعدادات امنية مكثفة، حيث فرضت السلطات طوقا أمنيا مشددا، تحسبا لمظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي.

وعلق الحراك مظاهراته الأسبوعية في مارس/آذار 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا، وقرار السلطات حظر كل التجمعات.