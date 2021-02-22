رياضيتان شهيرتان تقاطعان قطر بسبب البكيني

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت بورغر لمحطة إذاعة "دويتشلاند فونك"، مساء الأحد: "نحن هناك للقيام بعملنا لكننا ممنوعون من ارتداء ملابس العمل. هذا هو حقا البلد الوحيد والبطولة الوحيدة التي تخبرنا فيها الحكومة كيف نقوم بعملنا، نحن ننتقد ذلك".

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وتستضيف قطر بطولة "FIVB World Tour" الدولية القادمة، لكن القواعد الصارمة المتعلقة بالملابس في الملعب قادت بورغر الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم وشريكتها سود إلى تجنب الحدث.

وتعد الفعالية التي تنظم في شهر مارس/ آذار هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدوحة حدثا للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، بعد سبع سنوات من استضافتها لمسابقة الرجال.

ومع ذلك فقد طُلب من اللاعبات ارتداء قمصان وسراويل طويلة بدلا من البكيني المعتاد، وهي قاعدة يدعي الاتحاد العالمي للكرة الطائرة الشاطئية أنها "احتراما لثقافة وتقاليد البلد المضيف".

وقال بورغر وسود لمجلة "شبيغل" خلال عطلة نهاية الأسبوع إنهما "لن تلتزما" بالقواعد التي فرضتها السلطات القطرية، مضيفة أنهما عادة ما تكونان سعيدتين "للتكيف مع أي بلد"، لكن الحرارة الشديدة في الدوحة تعني أن البيكيني ضروريا.

فيما أشارت زميلتها في الفريق، سود، إلى أن قطر سبق لها إجراء استثناءات لرياضيات سباقات المضمار، والمتنافسات في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة عام 2019.