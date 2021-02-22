بـ 22 ألف جرعة فقط... انطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة إن وزارة الصحة بدأت تقديم تطعيم كورونا في غزة، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".

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واعتبر القدرة أن حملة التطعيم سوف توفر مساحة أكبر من أجل توفير مناعة مجتمعية واسعة ضد الوباء.

ويستهل المسؤولون في القطاع الساحلي، الذي يسكنه مليونا نسمة، حملة التطعيم بلقاح (سبوتنيك في) الروسي الذي حصلوا منه على 22 ألف جرعة بالعاملين في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن يلي هؤلاء في أولوية التطعيم المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومن تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

وحصل من تلقوا التطعيم على بطاقات إرشادية تحثهم على مواصلة وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الصحة بغزة، أن جميع اللقاحات التي وصلتها هي من نوع (سبوتنيك في) الروسي.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع، منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي، زاد عن 54 ألف إصابة، بينهم 543 حالة وفاة.