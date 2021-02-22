أمين عام "اتحاد الشغل" في تونس يعلن تعرضه لتهديدات بالقتل

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وحمل الطبوبي، في حوار مع الإذاعة التونسية، حركة النهضة مسؤولية الأزمة الأخيرة التي شهدتها شركة الخطوط التونسية، موضحاً أنها "تدخلت عبر وزير النقل السابق وأحد أهم رجالاتها أنور معروف لتعيين الحامدي من أجل وضع يدها على الشركة والسيطرة على المؤسسات العمومية"، لافتاً إلى أن بعض قيادات النهضة يتعاملون مع تونس "كغنيمة".

وأوضح أنه "تقدم اليوم الاثنين بشكوى قضائية بعد تلقيه تهديدات بالقتل من شخص تونسي مقيم في نيويورك، في علاقة بموقف الاتحاد من المدير العامة للخطوط التونسية".

وأعلنت الحكومة التونسية، في وقت سابق اليوم الاثنين، إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية، وذلك بعد خلافات مع اتحاد الشغل، وانتقادات حادة وجهت إليها بسبب ضعف أدائها وانعدام كفاءتها، إلى جانب خرقها لواجب التحفّظ بعد نشرها لوثائق إدارية سرّية بين الشركة واتحاد الشغل.

يشار إلى أن شركة الخطوط التونسية شهدت الأسبوع المنقضي إضربا عاما بجميع أسلاكها تسبب في شلل كلي لحركة النقل الجوي احتجاجا على عقلة فرضتها شركة خدمات تركية "تاف" على حسابات الشركة في البنوك قبل أن يتم رفعها فيما بعد، وتعاني الشركة التونسية منذ سنوات من أزمة مالية حادة.