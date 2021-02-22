شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل يعلن تعرّضه للتهديد بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الاثنين، أنه تعرّض للتهديد بالقتل، وعليه سيتم تقديم دعوى للقضاء بهذا الصدد.

وكان الطبوبي قال، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يريد رحيل كل الحكومة التونسية.

وأكد الطبوبى فى تصريحات إذاعية نقلها موقع "نسمة" التونسى، أن رئيس الجمهورية التونسى يريد أن ترحل الحكومة التونسية كاملة وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبه فساد، مشيرا إلى أن أزمة التغيير الوزارى هي نتيجة للخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشى.

وكان الطبوبي قال يوم الجمعة، إن "المنظمة الشغيلة تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي".

وكان رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي، قد أرسل رسالة إلى الرئيس التونسى قيس سعيد تضمنت مبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثى يجمع الرؤساء الثلاثة.

يشار، إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد عن قبول وزراء جدد فى التعديل الحكومى لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد عبر عن اعتراضه على التعديل الحكومي، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات، التي نص عليها الدستور، ومشيرا إلى أن بعض الوزراء المقترحين تتعلق بهم شبهات فساد.