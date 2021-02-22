شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الوفاق: محاولة اغتيالى لم تكن صدفة وخطط لها جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فتحى باشاغا وزير داخلية الوفاق، إن محاولة اغتياله لم تكن صدفة وخُطط لها جيدا، بحسب ما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وكشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الأحد، تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، إنه وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور حيث قامت سيارة مسلحة مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، مشيرة إلى قيام العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق لباشاغا لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.

هذا وقد قام مأموري الضبط القضائي بإجراءات الاستدلال القانونية اللازمة والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات.

وأكدت الوزارة في بيانها، سلامة الوزير فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، داعية بالشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأدية واجباته.