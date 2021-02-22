شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى: توحيد مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لها من أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبي الدكتور محمد المنفى اليوم الإثنين بمدينة طرابلس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبى مرعي الدرسى والوفد المرافق له.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامى، بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي باعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد وعلي جهود كافة المتطوعين فيها من خلال مواجهة كافة التحديات التي مرت بها.

تحدث رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، عن أولويات المجلس والحكومة والتي في مقدمتها توحيد المؤسسات الرسمية والغير الرسمية بالدولة الليبية وتقديم الدعم الكامل لها.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسى، على دور الشباب الليبي المهم في هذه المرحلة نظرا لان شريحة الشباب من أهم الشرائح في المجتمع وان المجلس الرئاسي والحكومة ستعمل علي تمكين هذه الشريحة من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة.

بدوره هنأ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي على انتخابه من قبل لجنة الحوار وأنهم كمؤسسة غير حكومية ستقوم بتقديم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي والحكومة في إطار المصالحة الوطنية ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين.

وفِي ختام اللقاء قدم الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي الدرسى رسالة تهنئة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي بمناسبة توليه زمام رئاسة المجلس.