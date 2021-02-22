الأمن المغربى يحبط تهريب أكثر من 9 أطنان حشيش فى شاحنة للتبريد

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات الأمن المغربى اليوم الاثنين، عملية كبرى لتهريب المخدرات بعدما تم ضبط 9 أطنان و500 كجم من مخدر الحشيش، وذلك في شاحنة للتبريد محملة بـ380 رزمة من المخدرات مخبأة في شحنة من المنتجات الغذائية.

وأفاد بيان للسلطات المغربية بأنه تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في عملية التهريب، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره 31 ألفا و800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات الأنشطة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على السائق تحت الحراسة، انتظارا لنتائج التحريات والتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.