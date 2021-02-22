شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر قائدي المركبات من مخالفة عقوبتها تصل لـ500 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للمرور قائدي المركبات من التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية، يعد مخالفة لنظام المرور.

وأشار المرور إلى أن تقيد قائدي المركبات بالسير بسرعة 80 كم/ ساعة يعزز السلامة لقائد المركبة ولمستخدمي الطريق، كما يساهم في انسيابية الحركة المرورية.

تجدر الإشارة إلى أن غرامة التباطؤ أثناء السير بشكل يعرقل الحركة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.