شكرا لقرائتكم خبر عن لص يسرق سيارة مواطن أثناء توقفها بمدائن الفهد جنوب جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يسرق سيارة مواطن أثناء توقفها في جدة.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، اللص وهو يسير ذهاباً وإياباً في الموقع قبل تنفيذ عملية السرقة، ومن ثم توجه للسيارة وتمكن من تشغيلها والهرب بها.

كما تداول المغردون صورة للسيارة المسروقة ومواصفاتها، مشيرين إلى أن صاحبها نشرها بهدف الاستدلال عليها، وهي من نوع “جمس” حمراء اللون وقد تمت سرقتها من مدائن الفهد جنوب جدة.