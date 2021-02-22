شكرا لقرائتكم خبر عن صدور أمر سامٍ باستمرار «التعليم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

وتفصيلاً، قال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة”.