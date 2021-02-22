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وزير التعليم: أمر سام باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والنتدريب التقني الحكومي والأهلي.

وقال آل الشيخ -عبر حسابه على “تويتر”-: “حرصًا من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة ، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي، وفق الضوابط المطبقة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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