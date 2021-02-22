شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. 5 مميزات مهمة في تطبيق «واتساب» تساعدك على استخدامه بشكل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني نشرته صحيفة “إنديان إكسبرس”، عن 5 مميزات في تطبيق “واتسآب” قد لا يعرفها الكثيرون، على النحو التالي:

إخفاء العلامات الزرقاء

تعد العلامات الزرقاء التي تراها بجوار الرسائل مفيدة لأنها تنبه المستخدم عند إرسال الرسائل وقراءتها. يمكن أن تكون هذه العلامات الزرقاء مزعجة عندما لا ترد على شخص على الفور. يمكنك إيقاف تشغيل إيصالات القراءة الخاصة بك على النحو التالي: انتقل إلى الإعدادات -> الحساب -> الخصوصية، ثم قم بإلغاء تحديد مربع “إعلامات القراءة“.

إخفاء صورة ملفك الشخصي

هناك طريقة لإخفاء صورة ملفك الشخصي على واتساب من أولئك الذين لا يعرفونك شخصياً. للقيام بذلك، افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات. انقر فوق الحساب ثم انقر فوق الخصوصية. الآن، اضغط على صورة الملف الشخصي. ستحصل على ثلاثة خيارات: “الجميع” ، “جهات الاتصال الخاصة بي” ، “لا أحد”. إذا كنت تريد أن تكون صورة ملفك الشخصي مرئية للأشخاص الذين تم حفظ أرقامهم في جهات الاتصال الخاصة بك، فما عليك سوى تحديد “جهات الاتصال الخاصة بي”. إذا كنت تريد ألا يرى أحد صورة ملفك الشخصي، فاختر “لا أحد“.

الرد على رسالة جماعية بشكل خاص

يتيح لك واتساب إرسال رسائل خاصة إلى الأعضاء في الدردشات الجماعية، مما يعني أنه من الممكن الرد على عضو من أعضاء المجموعة، مع إبقاء المحادثة غير مرئية لأي شخص آخر. إذا كنت تستخدم جهاز آيفون، فكل ما تحتاجه هو الضغط مع الاستمرار على رسالة في الدردشة الجماعية. اضغط على خيار “… المزيد” ، ثم اضغط على “الرد بشكل خاص”. إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندريود، فستظهر القائمة أعلى الشاشة. ستحتاج إلى النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى خيار “الرد بشكل خاص“.

وقف الصور والفيديو من الظهور في معرض الصور الخاص بك

يقوم واتساب تلقائيًا بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو في معرض هاتفك. يجد بعض المستخدمين أنه مزعج لأنه يستهلك مساحة التخزين، ولكن هناك طريقة لمنع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك. افتح التطبيق ثم حدد الإعدادات. توجه إلىMedia Auto-Download، حيث ستجد ثلاثة خيارات: عند استخدام البيانات الخلوية، عند الاتصال على شبكة واي فاي وعند التجوال. قم بتعطيل التنزيلات التلقائية عن طريق إلغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة، الصور والصوت والفيديو.

حظر جهة اتصال واتساب

بينما يتيح لك واتساب الاتصال بالأصدقاء والعائلة، فهناك أوقات تشعر فيها أنك لا تريد الاتصال بشخص ما. لحسن الحظ، من السهل حظر جهة اتصال على واتساب. للتوضيح، لن تتمكن جهات الاتصال المحظورة من الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك، ولن تكون تحديثات الحالة الخاصة بك مرئية لهم. إذا قمت بحظر جهات الاتصال، فلن يبلغهم واتساب بأنه تم حظرهم. يمكنك إلغاء حظرهم في أي وقت. هنا كيف تفعل ذلك:

1)افتح واتساب

2)انتقل إلى الإعدادات> دردشة محددة> انقر فوق معلومات الاتصال في الجزء العلوي> قم بالتمرير إلى أسفل> حظر جهة الاتصال.