السعودية تعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لوزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال الوزير: "حرصاً من القيادة -حفظها الله-على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة".

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السعودية استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسى الثانى 1442هـ، قبل أن تعود اليوم وتعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفاة و349 حالة تعاف.