بسبب درهمين...عقوبة الحبس والإبعاد تلاحق زائرا عربيا أمام "جزائية دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، فقد أحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية في دبي، وذلك بعد قيامه بتزوير تذكرة مواقف عامة، واستعمالها أثناء إيقاف سيارته في أحد المواقف الخاضعة للرسوم، مع علمه بأنها "مزورة".

وقالت النيابة العامة في مذكرتها أن "المتهم قام بقص جزء من تذكرة مواقف، وألصقها على واحدة أخرى بموضع الرقم الدال على تاريخ الإصدار، وقد لاحظ موظف المواقف عدم صحة التذكرة أثناء التأكد من التزام أصحاب المركبات من دفع قيمة الرسوم".

من جانبه، قال الموظف إنه "لاحظ وجود تزوير في تذكرة رسوم المواقف الخاصة بسيارة المتهم، في محاولة منه لخداع موظفي التفتيش، وعليه أبلغ جهة عمله التي أبلغت الشرطة".

وأقرّ المتهم في التحقيقات بتزويره التذكرة وتغييره بياناتها ووضعها على سيارته، مبررا ذلك بأنه لم يكن يملك درهمين ثمن استخراج تذكرة مواقف جديدة.