اتفاق بين روسيا والأردن على تصنيع محلي لصواريخ "كورنيت"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال متحدث باسم الوكالة الروسية: "اتفق الطرفان على إنتاج صواريخ كورنيت الموجهة من طراز 9M133-1 و9M133F-1 المضادة للدبابات".

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وتم التوصل للاتفاق خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" بالإمارات.

صُممت "كورنيت" لتدمير الدبابات والمركبات القتالية المصفحة بالدروع التفاعلية وتدمير التحصينات. ويتميز بقدرته أيضًا على إصابة أهداف تحلق على ارتفاع منخفض. حيث أن أقصى مدى للرماية 5.5 كيلومتر.

للتعاون العسكري التقني الروسي الأردني تاريخ طويل. حتى عام 1990، زود الاتحاد السوفيتي الأردن بالمركبات المدرعة BMP-2 وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من الممتلكات. في السنوات الأخيرة، تم توقيع عدد من العقود مع الأردن، من أهمها تطوير وإنتاج أنظمة قاذفة قنابل RPG-32 "نششاب". كما تقوم روسيا بتحديث أنظمة الدفاع الجوي التي سبق تزويد الأردن بها.