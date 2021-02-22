شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد سيارة تجاوز مركبات بشكل خطر على طريق سريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات بطريقة مخالفة على طريق سريع بالمملكة. يأتي تفاعل المرور بعد تداول مقطع فيديو يوثق مخالفة قائد السيارة الذى سار بسرعة متجاوزاً بشكل مخالف السيارات الأخرى . وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يضبط قائد سيارة تجاوز مركبات بشكل خطر على طريق سريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.