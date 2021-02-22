«هدف» يوضح مزايا مبادرة مسار التوظيف والتدريب المتخصص في المهن المحاسبية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن مزايا مبادرة مسار التوظيف والتدريب المتخصص في المهن المحاسبية. وأوضح “هدف”، أن الصندوق يتحمل كامل تكاليف التدريب، حيث يتحمل نسبة من أجور من يتم توظيفهم وتدفع مباشرة للمنشأة حسب آلية برنامج دعم التوظيف. كما أشار إلى أن فروع الصندوق تقدم خدمات التوظيف للمنشآت الموظفة ، بتسهيل حصولهم على طالبي العمل من المتخصصات المحاسبية.

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