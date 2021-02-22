العراق... مقتل 7 من "داعش" في غارات لطيران التحالف بوادي الشاي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول في بيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه: "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، طيران التحالف الدولي ينفذ ثماني ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم كركوك".

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وأضاف رسول أن الجيش العراقي أحصى 7 قتلى من تنظيم "داعش" جراء الهجمات، كما عثر على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة.

والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إن الكاظمي وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج نفذه التنظيم الإرهابي في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.