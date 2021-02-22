أمين عام اتحاد الشغل التونسي: رئيس الجمهورية يريد رحيل كل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات إذاعية نقلها موقع "نسمة" التونسي اليوم الإثنين، أكد الطبوبي أن رئيس الجمهورية التونسي يريد أن ترحل الحكومة التونسية كاملة وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبه فساد.

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وأكد أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة للخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد أرسل رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت مبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة.

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد عبر عن اعتراضه على التعديل الحكومي، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات، التي نص عليها الدستور، ومشيرا إلى أن بعض الوزراء المقترحين تتعلق بهم شبهات فساد.

وفي منتصف فبراير/ شباط الجاري، أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، عددا من الوزراء في حكومته، وكلف آخرين بالإشراف على وزاراتهم بالنيابة لحين تعيين وزراء جدد.

وكان المشيشي قد أجرى تعديلا وزاريا في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي نال ثقة البرلمان التونسي، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد، مبررا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن المشيشي مضى في تعديله بعد أن نال به ثقة البرلمان.