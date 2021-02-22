اعتماد سيارة "أوروس" الروسية الفاخرة قريبا في الشرق الأوسط... صور

دبي - محمود عبدالرازق - قال مانتوروف: "في الشرق الأوسط، ينتظرون كثيرًا ذلك الطرز المعتمدة حاليًا "سيدان ليموزين" وهي ستتوفر في المستقبل القريب، بما في ذلك سوق الإمارات والشرق الأوسط عموما، سيتم اعتماد سيارة سيدان موسعة، والتي في رأيي وهذا يتطابق مع رأي الخبراء من المحتمل أن يكون الطلب هنا أكبر من طلب سيارة سيدان عادية".

© Sputnik . Mikhail Klimentiev سيارة أوروس الفاخرة

ووفقًا له، فإن المنطقة تنتظر أيضًا ظهور سلسلة سيارات الدفع الرباعي في العام القريب، بحسب ما ذكر موقع "rg".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أن سيارة "ليموزين" روسية من مشروع "كورتيج" المنتجة في روسيا تحت العلامة التجارية "أوروس" ستكون متاحة للبيع في عام 2019، وأن تصدير السيارات إلى الخارج قد يبدأ في 2020-2021. وسيبدأ بيعها وفق سعرها المقدر من مبلغ 10 ملايين روبل (نحو 150.3 ألف دولار).

ويشمل مشروع "كورتيج" إنشاء عائلة من السيارات الفارهة - ليموزين و"سيدان" و"ميني فان" - على منصة موحدة لكبار المسؤولين في الدولة، حيث يعتبر "معهد بحوث السيارات والمحركات "نامي" منفذا رئيسيا للمشروع، أما الشريك الإنتاجي فهو شركة "سولرز"، ويبلغ حجم استثمارات الدولة الروسية في المشروع - 12.4 مليار روبل ( حوالي 186.4 مليون دولار).