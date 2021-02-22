جعجع يطالب الحكومة اللبنانية بالسماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عنه نشره موقع " النشرة" اللبناني، قال جعجع: المطلوب من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ إعطاء التعليمات فورا لوزارة الصحة بغية عدم عرقلة القطاع الخاص والسماح له من دون اي إبطاء باستيراد اللقاحات من الخارج".

Mohamed Azakir

وعلل رئيس حزب القوات اللبناني مطالبه بأن موضوع اللقاح لو استمر محصورا بيد وزارة الصحة فسيطول الوقت حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية المستهدفة.

وقال: "يتبين من المرحلة الأولى لإعطاء اللقاحات في لبنان بأنه في حال استمر الأمر محصورا بوزارة الصحة​ وحدها، فسيستغرق الأمر من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة أكثر من سنة ونصف ​السنة​ على أقل تقدير".

وأكد أن هذا الوقت طويل وخاصة أن لبنان "لم يعد يتحمل لا مزيدا من الضحايا، ولا مزيدا من ​الإصابات​، ولا مزيدا من الانهيار الاقتصادي وفي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى إعادة تحريك اقتصادنا من جديد عن ما هو عليه اليوم".

ولذلك، طالب جعجع قائلا: "لا من بد من أن تقدم وزارة الصحة ومن دون أي إبطاء أو تأخير على السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات، تبعا للشروط العلمية المعمول بها في الوزارة".

وحذر جعجع من أن عدم مشاركة القطاع الخاص في التلقيح سيتسبب في مزيد من الخسارة قائلا: "من دون مشاركة ​القطاع الخاص​ نحن معرضون لفقدان المزيد من الأهل والأحباء، بحكم تعريض اللبنانيين إلى مزيد من الإصابات، كما أننا سنخسر اقتصاديا أكثر مما خسرنا حتى الآن".

جدير بالذكر أن عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، كان قد أعلن في مطلع فبراير/ شباط الجاري، أن الشركات الخاصة يمكنها استيراد لقاح كورونا بعد موافقة وزارة الصحة وتحت إشرافها، مؤكدا أن "الشركات المصنعة في الخارج منعت التعامل مع الشركات الخاصة إلا من خلال الدول".

ولذلك فإن عراجي يشدد على ضرورة أن يتقدم من يريد الاستيراد بطلب لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت إشرفها؛ "لأنها يجب أن تقيم إحصاء من تلقح ومن لم يتم تلقيحه، إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية".