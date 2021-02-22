شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قائمة البنوك الداعمة لنظام «سريع» للمدفوعات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن نظام سريع للمدفوعات الفورية، عن قائمة البنوك الداعمة للنظام، والتي يمكن لعملائها استقبال وإرسال الحوالات للبنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وشملت قائمة البنوك كلاً من: (الجزيرة، ساب، البلاد، الأهلي، العربي، السعودي الفرنسي، الرياض، الراجحي، السعودي للاستثمار ، مصرف الإنماء) .

من جهة أخرى، أوضح نظام المدفوعات الفورية، أن بنكي سامبا والخليج الدولي سيدعمان خدماته قريبًا.

وكان البنك المركزي السعودي، قد دشن نظام المدفوعات الفورية “سريع”، برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته شركة “المدفوعات السعودية”، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي.

وأوضح المدير التنفيذي لـ”المدفوعات السعودية” فهد بن إبراهيم العقيل، أن خدمات “سريع” ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

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