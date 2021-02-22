شكرا لقرائتكم خبر عن حكم خروج المرأة خلال «عِدَّة وفاة زوجها» لأخذ لقاح «كورونا»؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم خروج الأرملة الغير مكتملة العدة لأخذ لقاح فيروس كورونا.

وأكد الشيخ المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أنه يجوز ذهاب المرأة خلال فترة عدة وفاة زوجها إلى المستشفى لأخذ لقاح كورونا.

وأضاف: كما يجوز ذهابها إلى المستشفى إذا كانت مريضة أو لديها موعد لكشف طبي أو لديها موعد لأخذ لقاح كورونا.

وتابع: أما إذا كان سبب الخروج للترفيه أو التنزه وزيارة صديقاتها أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، إلا بعد أن تنهي من عدة الوفاة.

تجدر الإشارة إلى أن عدة الأرملة هي 4 شهور و10 أيام مصداقاً لقوله تعالى: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا”.