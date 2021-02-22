شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني يتوقع: أمطار متفاوتة وتساقط لحبات البَرَد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين بالمملكة.

وتوقع الحصيني، أجواء معتدلة تميل للبرودة نهاراً وباردة ليلاً على معظم المناطق باستثناء مكة والمدينة وجازان، حيث تميل للحرارة نهاراً وتميل للبرودة ليلاً، ولطيفة على جازان ليلاً.

كما توقع الحصيني رياح من متوسطة إلى شبه قوية اليوم الاثنين على أجزاء من الشرقية وبين القصيم وحائل وشرق المدينة ومكة .

وشملت توقعاته هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وتساقط لحبات البرد من اليوم الاثنين 7/10حتى صباح الثلاثاء 1442/7/11هـ على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والجوف تمتد إلى أجزاء من مكة والمدينة .

وتوقع الحصيني ، استمرار الموجة الباردة السائدة على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ، مشيراً إلى أنه قد يطرأ ارتفاع طفيف الأربعاء 7/12 والخميس1442/7/13هـ بواقع ثلاث درجات°C.

واختتم قائلاً: “متوقع نهاية الأسبوع موجة برد جافة ومتوسطة القوة وأقوى من الموجة السائدة، إلا أن يصرفها الله” .