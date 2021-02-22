شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار قانوني يكشف حجم التستر التجاري في المملكة.. وهذه عقوبة المخالفين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن حجم التستر التجاري للوافدين الأجانب في المملكة حسب آخر إحصائية صادرة.

وقال “الوهيبي” خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن حجم التستر التجاري للوافدين الأجانب في المملكة، يزيد على 500 مليار ريال وهو ما يعد هدراً لاقتصاد الوطن.

وأوضح، أن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد الذي من المفترض أن يُفعل اليوم الاثنين تصل فيه العقوبات إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.

وأضاف أن الكثير من المتسترين والمتستر عليهم يستعينون بمواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات في حسابات المشاهير بشكل مخالف للنظام، مبيناً أن نظام مكافحة التستر التجاري هو عبارة عن ممارسة الوافد لأي نشاط تجاري لحسابه الخاص داخل المملكة دون الحصول على ترخيص.

وأشار إلى أن النظام نص على أنه لا يجوز للمنشآت التجارية عمل تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار المنتجات المعروضة للبيع او الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على ترخيص مع توضيح الترخيص في الإعلان، مناشداً في الوقت نفسه وزارة التجارة بضرورة التدخل بشكل مكثف من أجل مكافحة التستر التجاري.