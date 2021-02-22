شركة تيراكيوب الأمريكية تطلق هاتفها الذكي 2e الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة تيراكيوب الأمريكية، الوم الأحد هاتفها الذكي 2e الجديد بسعر يبلغ 199 دولارا.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الجديد يأتي مزودا بشاشة IPS قياس 6.1 بوصة بدقة وضوح 1560 × 720 بيكسل.

ينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Helio A25، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا بدقة 13 وأخرى 8 ميجابيكسل مثبتة في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويدعم الهاتف بطاقتي SIM، وتقنيات LTE و WiFi وBluetooth و NFC ومستشعر بصمة.

وتم تجهيز الهاتف الجديد ببطارية سعة 4000 مللي أمبير يمكن استبدالها. ويأتي الهاتف الذكي بأبعاد 155.2× 73.3 ملم، بينما يبلغ سمكه 10.1 ملم ووزنه 109 جرامات، ويعمل بنظام Android 10.0.