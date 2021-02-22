"UAE INFO".. تطبيق جديد يتيح أهم الخدمات للمجتمع الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت مؤسسة "برق الإمارات" تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية يضم العديد من الخدمات والمميزات المهمة للمجتمع الإماراتي.



ويُتيح التطبيق للمستخدم العديد من الخيارات للاطلاع على كل ما يهم أفراد مجتمع الإمارات من أخبار وآخر القرارات والمعلومات عن أبرز المرافق إضافة إلى إمكانية الدفع للمواقف الخاضعة للرسوم في عدد من إمارات الدولة.

يأتي ذلك في إطار جهود "برق الإمارات" المستمرة ووفقاً لخططها الاستراتيجية التي تستهدف مواكبة التحول الذكي في دولة الإمارات، وتوفير حلول مبتكرة ومتطورة للمستخدمين.

وقال خالد صفر الهرمودي، المدير العام لـ"برق الإمارات": منذ انطلاقة "برق الإمارات"، حرصنا على أن نواكب كل جديد، وأن نقدِّم كل ما هو مميز.

وأضاف: اليوم يُسعدنا أن نعلن عن إطلاق تطبيق "UAE INFO" الذي يوفر للمستخدمين تجربةً فريدةً من نوعها، في ظل ما يتمتع به من مميزات، تُتيح للمستخدم العديد من الخيارات للاطلاع على الأخبار وآخر القرارات والمعلومات عن أبرز المرافق وكذلك المواقف المدفوعة.

وتسعى "برق الإمارات" من خلال تطبيق "UAE INFO" إلى توفير كل ما يهم مجتمع الإمارات من قرارات بشكل آني فور صدورها وعلى مدار الساعة، إضافةً إلى الفعاليات، والأخبار وكل ما يتعلَّق بالمدارس، والمطاعم، والمراكز التجارية، والمستشفيات في كافة أنحاء الإمارات.

وتوفر خدمات التطبيق على المستخدمين عناء البحث عن كل ما يتعلّق بها، سواء موقعها الجغرافي أو معلومات التواصل أو أبرز التفاصيل عنها، مما يوفر الوقت.

كما يُسهل تطبيق "UAE INFO" على المستخدمين الدَّفع للمواقف الخاضعة للرسوم في عدد من إمارات الدولة.

وكل ما على المستخدم هو إدخال بيانات المركبة، واختيار الإمارة، ومن ثم إنشاء الرسالة النصية القصيرة، مما سيوفر عليه جهد البحث عن الأرقام وطريقة الإرسال الخاصة بكل إمارة.

ومن خلال تطبيق "UAE INFO"، يُمكن للمستخدم تفعيل التنبيهات ليصله كل جديد أولاً بأول في الفئات التي سيقوم بتحديدها، ليبقى على اطلاع دائم على أبرز المستجدات، إضافةً إلى إمكانية التَّعرف على قائمة الإجازات الرسمية في الإمارات، ومواقيت الأذان تبعاً لكل إمارة.

ويُمكن تحميل تطبيق "UAE INFO" من خلال متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي" للهواتف التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد، ويتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية.