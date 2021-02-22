ما هي أسباب التهاب جذور الأسنان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مبادرة "برودينتي" الألمانية المعنية بصحة الأسنان إن التهاب جذور الأسنان يرجع لأسباب عدة أبرزها التسوس المتوغل في الأسنان وكذلك تعرض الأسنان للكسر، على سبيل المثال بعد التعرض لحادث.



وتتمثل أعراض التهاب جذور الأسنان في تورم الخد والشعور بآلام شديدة عند تناول الأطعمة والمشروبات ونزيف اللثة وتورم عظام الفك وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، علماً بأن إهمال العلاج يؤدي إلى فقدان الأسنان أو موت عصب الأسنان.

وتتوفر أمام المريض خيارات علاجية عديدة منها المضادات الحيوية والمسكنات وإزالة التسوس واستئصال لب السن الملتهب وحشو العصب. وفي أسوأ الحالات يضطر الطبيب إلى خلع السن.

وللوقاية من التهاب جذور الأسنان، ينبغي العناية الجيدة بالأسنان من خلال تنظيفها بمعدل مرتين يومياً بواسطة الفرشاة والمعجون، مع مراعاة استخدام خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان، والإقلال من تناول السكريات والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية.