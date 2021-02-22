دراسة: مرض كورنا الحاد يمكن أن يسبب تشوهات خطيرة في العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة “بيولوجي” الطبية، يمكن أن تتسبب عدوى كورونا الحادة بأضرار وتشوهات جسيمة للعينين.



استخدم خبراء من الجمعية الفرنسية لطب الأشعة العصبية فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن تشوهات العين لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا الشديدة.

أجرت الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على 129 مريضاً، وظهر لدى 9 منهم علامات تشوهات في العينين. وأظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي وجود تشوهات تسمى "العقيدات" في مؤخرة العين، والتي يمكن أن تكون على شكل التهاب أو ضرر مباشر للعينين.

وفي حين أن عدوى كورونا يدعو إلى مستوى معين من الوعي واليقظة، تقترح الدراسة فحص العينين لدى جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض كورونا. ويمكن أن يشمل ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي وتنظير قاع العين.

ويتابع الباحثون، مرضى كورونا باستمرار ويقومون بإجراء العديد من الاختبارات الشاملة والتصوير بالرنين المغناطيسي لحل المشكلة في مهدها.

الأعراض العينية الأخرى لعدوى كورونا

في دراسات سابقة، ارتبطت الإصابة بفيروس كورونا بمشاكل أخرى في العين مثل التهاب الملتحمة، حيث ظهرت أنواع مختلفة من التهاب الملتحمة، مثل الإفرازات المخاطية المرتبطة بعدوى بكتيرية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.