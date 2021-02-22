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أسد يهاجم ممرضة بيطرية في حديقة حيوان بألمانيا.. ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

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أُصِيْبَتْ ممرضة بيطرية بجروح جراء هجوم أسد عليها في حديقة الحيوان بمدينة أوسنابروك غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الممرضة نُقِلَتْ اليوم الأحد إلى المستشفى وذكر متحدث أن إصاباتها ليست خطيرة.

وحسب المتحدث، فإن الحادثة وقعت أثناء عمل الممرضة داخل قفص الأسود.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها حادث عمل مأساوي وأنها لن تجري تحقيقات فيها. ولم يتسن الوصول إلى إدارة الحديقة لمعرفة تعليقها على الحادث الذي لا تزال ملابساته غير معروفة بعد على نحو دقيق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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