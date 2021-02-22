خلال 5 ثوانٍ.. "إقامة دبي" تدشن مشروع رحلة المسافر الذكي باستخدام بصمة الوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عملت إقامة دبي على تحديث البوابات الذكية في مطارات دبي بحيث يتمكن المسافر من إنهاء إجراءات السفر في مدة 5 ثوان بمجرد المرور بالبوابة الذكية وقراء بصمة الوجه، وفقا للبيان.



ووفق العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، تم تحديث كل البوابات الذكية بمطارات دبي للعمل ببصمة الوجه وتسهيل رحلة المسافرين.

وقال الشنقطيبي: "تمت تجربة البوابات لمدة ثلاثة أشهر وكانت نسبة الخطأ صفر.. تم الاستغناء عن الأروراق والوثائق ويتم التعرف على المسافر ببصمة الوجة بطريقة أكثر سهولة.

تتطلب الخدمة تسجيل مسبق لمرة واحدة ومن ثم استخدام البوابات الذكية.