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لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وبثت قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو للحظة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، والتي تخترق فيه أشعة الشمس ممرات المعبد الكبيرة.

وتخترق أشعة الشمس ممرات المعبد بطول 66 مترا، لتصل إلى حجرة قدس الأقداس في نهاية الممر، لتتعامد على التمثال الذي يتوسط حجرة صغيرة بها 4 تماثيل، والتي جاءت على الترتيب للإله رع حور آختي، ثم تمثال للملك رمسيس الثانى، ثم تمثال للإله آمون رع، وأخيرًا تمثال للإله بتاح.

وتستمر تلك الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني لمدة 20 دقيقة تقريبا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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