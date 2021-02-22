إقالة المديرة العامة للخطوط التونسية

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان لها اليوم الإثنين حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أكدت الوزارة أنها أعفت ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية دون الكشف عن أسباب الإقالة.

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وقد تم إلغاء مؤتمر صحفي، كان من المفترض انعقاده صباح اليوم الإثنين، للرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي.

وكانت الحامدي قد وجهت انتقادات شديدة اللهجة في تدوينة نشرتها مساء أمس على صفحتها بفيسبوك، إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدي الطبوبي، معتبرة أنه الرجل غير المناسب لمهمة الأمانة العامة للاتحاد على حد تعبيرها.

من جهته نفى وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، أن يكون قد تعرّض لضغوطات من الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "شمس إف إم" التونسي، شدد الوزير على أنه لا توجد أي ضغوطات وعلى أن الوزارة تتخذ قراراتها بكل تجرد وبعيدا عن الضغوطات.

يشار إلى أن شركة الخطوط التونسية شهدت الأسبوع المنقضي إضربا عاما بجميع أسلاكها تسبب في شلل كلي لحركة النقل الجوي احتجاجا على عقلة فرضتها شركة خدمات تركية "تاف" على حسابات الشركة في البنوك قبل أن يتم رفعها فيما بعد.

وتعاني شركة الخطوط التونسية منذ سنوات من أزمة مالية حادة.