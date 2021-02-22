شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قواعد لليوم المفتوح في الرجيم.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اليوم المفتوح في أي نظام رجيم يسهم في التحكم في هرمون اللبتين، والذي يسيطر على معدلات الأيض بالجسم.



هناك طرق متعددة ومختلفة للرِّجيم، إلا أن معظمها تضم يوما مفتوحا لتناول كل ما لذ وطاب، حيث يعتقد كثيرون أن الجسم يحتاج تناول كل أنواع الأطعمة بحرية تامة في هذا اليوم.

وكل ما تود معرفته عن اليوم المفتوح في الرّجيم، والأطعمة المسموح بتناولها وكمياتها، اتبع السطور التالية؛ لأن كثيرا من الناس يعتقدون أنه يمكن أكل كل الأطعمة بدون حساب:

اليوم المفتوح في الرِّجيم:

يوجد يوم بالأسبوع يحدده خبير التغذية عند اتباع الرِّجيم لإنقاص الوزن، والأطعمة التي يتم تناولها في هذا اليوم تحتوي على السكريات والدهون والتي تسهم بشكل كبير في عملية التمثيل الغذائي، كما أن هذا اليوم يعمل على زيادة معدلات حرق الدهون بالجسم.

اليوم المفتوح في الرجيم يسهم في التحكم في هرمون اللبتين، والذي يسيطر على معدلات الأيض بالجسم.

من المهم جداً الالتزام بهذا اليوم خلال الأسبوع أثناء الرِّجيم، حيث يجعل الشخص في حالة نفسية أفضل لأنه يساعد على التأثير على المراكز العصبية في المخ والتي تعمل على الشعور بالشبع.

يساعد اليوم المفتوح في الرجيم على تحفيز خلايا الجسم ويعمل ذلك على زيادة الحرق بالجسم.

اليوم المفتوح في الرجيم يساعد على التخلص من الروتين اليومي عند اتباع الرِّجيم، حتى لا يصاب الشخص بحالة من الحرمان من بعض الأطعمة التي كانت في السابق محببة إليه ولهذا من المهم اتباع اليوم المفتوح.

عليك أثناء اليوم المفتوح للرجيم بتناول كميات كبيرة جداً من الحلويات والدهون، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الوزن ولهذا يجب الحرص على تناول القليل من السكريات والدهون.

أطعمة اليوم المفتوح في الرِّجيم:

يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من البروتين، والتي تحافظ على مستوى هرمون اللبتين بالجسم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات والتي تحتوي على الكربوهيدرات والتي تعمل على زيادة نسبة الأيض بالجسم.

التقليل من تناول نسبة عالية من الدهون والتي تعمل على التقليل من نسبة الأيض.

هناك كثير من الأطعمة التي تساعد على عدم زيادة الوزن، والتي تحتوي على سكر الفركتوز وهو لا يؤثر على معدل الأيض ومنها المانجو والموز.

التقليل من تناول الفواكه التي تحتوي على سكر الجلوكوز ومن هذه الفواكه التين والعنب اللذان يؤثران على معدل الأيض.

يجب أن تتم المتابعة مع الطبيب حول اليوم المفتوح للرجيم والتعرف على كميات الأطعمة المختلفة التي يتم تناولها في هذا اليوم.

الحرص على توزيع الوجبات خلال اليوم إلى أكثر من 3 وجبات صغيرة والتي تساعد على تناول كل ما تشتهيه النفس ولكن بكميات قليلة في كل وجبة.

في هذا اليوم يجب أيضا ممارسة الرياضة والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير ولو كانت رياضة المشي لمدة نصف ساعة فقط.

التقليل من تناول الوجبات السريعة في هذا اليوم حتى لا يأتي بنتيجة عكسية.

من المهم تناول المكسرات نحو 100 جرام، والتي تسهم في التقليل من نسبة الدهون بالجسم.

الحرص أيضا على تناول المشروبات الحارقة للدهون في اليوم المفتوح للرجيم ومنها الشاي الأخضر وغيرها.