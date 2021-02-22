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ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و251 ألفا و612 حالة، وذلك حتى الساعة 1929 بالتوقيت العالمي الموحد أمس الأحد، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19، الذى يسببه بلغ مليونين و463 ألفا و736 حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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