الجيش العراقي: الأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد الخفاجي على أن "قوات الناتو تختص بتدريب القوات العراقية"، مضيفاً أن "التحالف الدولي له مهمة قتالية مختصة بالطيران فقط".

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وتابع "الأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة، والحديث عن وصول قوات إضافية للناتو أمر سابق لأوانه"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال الخميس، إن الناتو سوف يوسع مهمته في العراق "إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي".

وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف، وهو الأول منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم: "قررنا اليوم توسيع مهمة الناتو التدريبية في العراق. ستزيد مهمتنا من 500 فرد إلى نحو 4000 فرد".

في سياق متصل، تعالت الأصوات الرافضة لزيادة قوات الناتو في العراق، وقال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، إننا "نرفض زيادة قوات الناتو في العراق، وليس لدى الفتح علم بنية الحكومة زيادة أعداد قوات الناتو".

واعتبر العبودي أن "زيادة عدد قوات الناتو هي ذريعة لزيادة دور القوات الأمريكية في العراق".

وشدد على أن "قوات الناتو لن تدخل إلى العراق والبرلمان سيمنعها، وزيادة عدد قوات الناتو أمر مرفوض من القوى البرلمانية".