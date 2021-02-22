شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص على المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، الرصاص وقنابل صوتية صوب المزارعين الفلسطينيين والأراضي الزراعية شرق المدينة.