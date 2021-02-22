الصحة العراقية: تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا لدى أطفال رضع

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أطفال رضع لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا، وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن السلالة الجديدة تمتاز بقدرتها على إصابة فئات عمرية غير معهودة في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب بشكل عام، موضحا أن الفحوصات تجري عـلى جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بما فيها الأطفال.

من جهته، قال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، إن اليومين الماضيين شهدا وفيات لدى الأطفال وبأعمار أقل من سنة متأثرين بإصابتهم بالسلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن بعض الإصابات بين صفوف الأطفال الرضع تؤدي إلى تلف في الرئة .

وأضاف أن 85% لم تظهر عليهم الإصابة أو ظهرت بشكل طفيف، مشددا على ضرورة إجراء الفحص والمسحة الخاصة حتى وإن كان الطفل بعمر يوم واحد.

كانت وزارة الصحة بإقليم كردستان قد أعلنت أمس /الأحد/ تسجيل 5 إصابات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل .