شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات والبحرين ومعتدل في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج، عن طقس اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير لعام 2021، حيث تتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح في المملكة العربية السعودية، ويكون الطقس في الإمارات غائما جزئياً بوجه عام، وإلى التفاصيل:-



طقس السعودية طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



طقس الإمارات طقس الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 16:46 . وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:57 . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 19 85 35 دبــي 27 22 80 35 الشارقة 29 17 80 30 عجمان 27 22 85 30 أم القيوين 26 17 75 35 رأس الخيمة 27 22 70 30 الفجيرة 29 20 85 35 العين 30 18 80 20 ليوا 30 16 90 40 الرويس 25 19 85 30 السلع 24 18 85 35 دلما 24 19 80 40 طنب الكبرى 25 19 80 35 طنب الصغرى 25 19 80 35 أبو موسى 25 19 80 35 .

طقس الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس سيكون نهارًا معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

أما ليلًا سيكون مائل للبروده الى بارد و غائم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .