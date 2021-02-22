أول تعليق من الأوقاف المصرية بشأن إقامة صلاة التراويح في رمضان.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جابر في تصريحات تلفزيونية، أنه "على مدار الشهور السابقة، نجحت وزارة الأوقاف في تحقيق التوازن بين أداء الصلوات في المساجد، وخطبة الجمعة التي تقام كل أسبوع".

وأضاف، "أنه حتى الآن لم يتم وضع أي سيناريوهات لأداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.. لكل حادثة حديث، ونحن نعول على وعي الشعب المصري من تحقيق التباعد".



وطالب طايع، الشعب المصري بالدعاء إلى الله خلال شهري رجب وشعبان بأن يرفع وباء كورونا قبل شهر رمضان.

واعتبر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، أن فترة إغلاق المساجد في رمضان الماضي أسوأ فترة مرت عليه في حياته.

كانت مصر أغلقت المساجد في بداية جائحة كورونا العام الماضي في إطار تدابيرها الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قبل أن تعود للعمل وفق تدابير خاصة.