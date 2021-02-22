عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات Galaxy A32 4G قبيل الإعلان الرسمي

الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365

أفادت تسريبات تقنية، أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق هاتف ”Galaxy A32 4G“، بعد كشفها الأسبوع الماضي، عن جهاز من الفئة نفسها، لكنه يدعم شبكات الجيل الخامس.



وتشير التسريبات إلى أن ”Galaxy A32 4G“ سيأتي مدعوما بشاشة ”Super AMOLED“ من نوع ”Infinity-U“، بدلا من شاشة ”Infinity-V LCD“ الموجودة في نسخة ”5G“.

ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، سيأتي الهاتف باللونين الأبيض والأسود، وسيتميز بزر تشغيل أصغر، ومن المتوقع أن تزود الشركة الهاتف بمستشعر بصمة خلف الشاشة مثل هاتفي Galaxy A31 وGalaxy A30s.

وترجح التسريبات، أن يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G8، وأن يعتمد نظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة One UI 3.0، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بسرعة 15 واط.

ومثل Galaxy A32 5G، يتوقع الخبراء أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، بما في ذلك الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة.

كما يأتي بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة جدًا، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل للتصوير عن قرب، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل للعمق، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فستكون بدقة 13 ميجابكسل.