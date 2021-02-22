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المغرب: تسجيل 207 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة‎

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481 ألفا و 155 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7788 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 5 ملايين و106 ألاف و983 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8554، كما تم تسجيل 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و 664 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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