شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل 207 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481 ألفا و 155 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7788 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 5 ملايين و106 ألاف و983 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8554، كما تم تسجيل 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و 664 حالة.